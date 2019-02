Furt dintr-un magazin din municipiul Suceava

Hotii au plecat cu bauturi alcoolice si tigari.

Furt dintr-un magazin de pe strada Samuil Isopescu, din municipiul Suceava, in noaptea de luni spre marti. Proprietarul magazinului a fost anuntat, in timp ce se afla la domiciliu, despre faptul ca a fost declansata la magazinul sau. Deplasandu-se la fata locului barbatul a vazut ca geamul usii de la intrare in magazin era spart, iar din interior au fost sustrase mai multe pachete de tigari si sticle cu bauturi alcoolice. Pagubitul a sesizat politistii, care au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunii de furt calificat. Oamenii legii fac cercetari pentru identificarea autorilor. Prejudiciul a fost estimat in cauza la 500 lei.