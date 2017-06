Furt la o cabana din Voronet. Un turist a ramas fara bani

Politistii au reusit sa-l identifice pe hot. Este vorba de un tanar de 23 de ani, din orasul Salcea.Acesta s-a ales cu dosar penal.

Furt la o cabana din Voronet. Un tanar, de 20 ani, din municipiul Suceava, a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca, in timp ce era cazat la o cabana din orasul Gura Humorului, cartier Voronet, i-a fost sustrasa din camera, suma de 1.100 lei. Intrucat camerele au fost lasate tot timpul deschise si descuiate, persoane necunoscute au patruns sambata, in camera tanarului si au sustras dintr-un portofel, suma de 1100 lei. Turistul a constatat lipsa banilor abia a doua zi(duminica), in jurul orei 15:00, cand se pregatea sa plece spre casa. In urma masurilor intreprinse de politisti a fost identificat autorul faptei in persoana unui tanar, de 23 ani, din orasul Salcea, care era cazat in aceeasi cabana, in camera situata vis-a vis de cea a persoanei vatamate. De la acesta s-a recuperat suma de 1.000 lei, ce a fost predata pagubitului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru comiterea infractiunii de furt.