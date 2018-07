Furtuni cu grindina si gospodarii inundate, sambata seara VIDEO

Au revenit ploile abundente, in judetul Suceava. De aceasta data au fost si localitati lovite de grindina. In zona Udesti, localitatea Plavalari, in cateva minute pamantul a fost acoperit de gheata, peisajul transformandu-se in unul de iarna. Ghiata a distrus culturi, livezi dar si vita de vie. In alte locuri, precum Stamate, au fost gospodarii inundate in urma unor ruperi de nori. Si la Plavalari au fost drumuri si gospodari acoperite cu apa in urma unei ruperi de nori, oamenii trezindu-se cu agoniseala de o viata in apa (vezi imagini video).Pompierii interveneau sambata seara pentru a scoate apa din curtile oamenilor. Si in municipiul Suceava a plouat abundent iar canalizarile nu au facut fata apei, in unele zone, precum cele de la Nordic sau Areni. Meteorologii anunta ca ploile vor tine pana luni seara.