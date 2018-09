Furturi sistematice de combustibil, de la un peco din Frasin, cu complicitatea unui angajat

Un localnic sustragea motorina direct in beciul sau, cu ajutorul unui furtun introdus in rezervorul benzinariei.

Combustibil sustras in mai multe raduri, de la un peco din Frasin, cu complicitatea unui angagat. Totul a iesit la iveala dupa ce patronul firmei SC Eurotehnic SRL Radauti s-a adresat cu o plangere penala la IPJ Suceava, sesizand ca din rezervoarele benzinariei Petrol, apartinand societatii in cauza, amplasata pe raza orasului Frasin, sunt sustrageri periodice de cantitati insemnate de combustibil. Politistii au demarat cercetari iar la primele ore ale diminetii de vineri ora 03.30, l-au prins in flagrant pe Orhean Gheorghe, de 50 de ani, din orasul Frasin, in timp ce sustragea o mare cantitate de motorina din rezervoarele benzinariei in cauza. Cu autorizarea instantei, a fost efectuata o perchezitie domiciliara la imobilul utilizat de catre Orhean Gheorghe. Politistii au gasit in beciul acestuia mai multe recipiente din plastic (bidoane de 20 l) umplute cu motorina (o cantitate de aproximativ 100 l), prin intermediul unui furtun cu lungimea de 30 m si diametrul de 2 cm, introdus in rezervorul benzinariei. Cercetarile efectuate au documentat sustragerile de carburant in sapte randuri si complicitatea unui angajat al statiei, pe nume Soldan Constantin, de 36 de ani, din municipiul Falticeni. Prejudiciul cauzat a fost estimat estimat la suma de 15.864,65 lei. Fata de Orhean Gheorghe s-a dispus inceperea urmaririi penale si retinerea lui pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului cu propunerea dispunerii unei masuri preventive. Procurorul a dispus cercetarea in libertate a suspectului Soldanescu Constantin. In cauza s-a intocmit dosar penal privind infractiunea de furt calificat.