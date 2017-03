GEST DISPERAT. Un barbat din Adancata s-a impuscat in piept cu un dispozitiv artizanal din cauza problemelor financiare

El a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava dupa care a fost transferat la o clinica din Iasi.

Gest disperat al unui barbat de 35 de ani, din Adancata. Acesta a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava, miercuri seara, dupa ce s-a impuscat cu un dizpozitiv artizanal, facut de el, in piept. Un vecin l-a descoperit pe barbat in agonie si a sunat la 112. La fata locului s-a deplasat o echipa operativa complexa, formata din politisti din cadrul SAESP,SIC si Criminalistic. Politistii au aflat ca de circa doua zile, barbatul a inceput sa consume bauturi alcoolice, afirmand catre membrii familiei ca se va sinucide. Miercuri seara acesta s-a deplasat singur in atelierul improvizat din curtea casei, a introdus un cartus de 12 milimetri calibru, originar din al Doilea Razboi Mondial, intr-o teava pe care a fixat-o intr-o menghina, orientata cu capatul opus celui de care era fixat tubul cartus in partea superioara. Barbatul si-a proptit pieptul in respectivul capat al tevii, dupa care, folosindu-se de electrodul unui aparat de sudura artizanal, a activat capsa percutoare a cartusului. Cartusul a fost percutat spre pieptul acestuia, provocandu-i o plaga in zona toracelui anterior-superior stang. Un echipaj de ambulanta a ajuns la afata locului si individual a fost transportat cu o ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. In urma investigatiilor, medicii specialisti au considerat oportun transferul acestuia la Spitalul de Chirurgie din municipiul Iasi, intrucat glontul se afla in cavitatea toracica.Cu ocazia investigarii tehnico-stiintifice a locului faptei, a fost identificat un caiet pe care barbatul a scris un bilet de adio familiei. El a motivat ca a recurs la acest gest din cauza problemelor de ordin financiar ale familiei. Totodata, au fost identificate un numar de 3 tuburi cartus cu capsele de initiere percutate. Cercetarile sunt continuate de politistii SAESP sub aspectul comiterii infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si munitiilor si vatamare corporala din culpa.