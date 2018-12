Garda Forestiera Suceava a amendat doua firme din Slatioara si Bogdanesti cu 25.000 lei

Garda Forestiera Suceava in colaborare cu lucratori din cadrul Politiei Municipiului Falticeni au efectuat, in perioada 11-13 decembrie, mai multe controale ale circulatiei materialelor lemnoase pe drumurile publice si forestiere din judetul Suceava cat si la operatorii economici care prelucreaza materiale lemnoase.

In urma controalelor efectuate a fost constatata o infractiune silvica constand in taiere fara drept de arbori, au fost aplicate un numar de noua amenzi contravetionale cu o valoare totala de 25.000 lei, totodata fiind confiscata o cantitate de 67,35 mc cherestea rasinoase si 20 mc lemn de foc rasinoase, cu o valoare totala de 47.130 lei.

Potrivit sefului Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel, din datele detinute si a probelor stranse s-a stabilit ca in data de 7 decembrie, un operator economic din localitatea Slatioara, comuna Rasca a efectuat in mod repetat, in baza acelorasi documente de provenienta si transport, doua curse prin care a expediat cantitatea de 7,35 mc cherestea rasinoase, destinatar fiind un alt operator economic de profil din localitatea Bogdanesti.

Intrucat expedierea celui de-al doilea transport a fost efectuata cu incalcarea prevederilor legale in vigoare, materialele lemnoase in cauza, in valoare de 4.910 lei au fost confiscate valoric, iar transportatorul a fost sanctionat contraventional.

Aprofundand verificarile la sediul operatorului economic expeditor, lucratorii Garzii Forestiere Suceava impreuna cu cei din cadrul Politiei Municipiului Falticeni au constatat faptul ca a mai fost expediata, fara a fi indeplinite conditiile legale de provenienta, o cantitate totala de 52,32 mc cherestea rasinoase. In acest sens operatorul economic a fost sanctionat contraventional, amenzile totalizand 10.000 lei, iar intreaga cantitate de cherestea, in valoare de 34.950 lei, a fost confiscata.

Totodata, incrucisand verificarile la celalalt operator economic, s-a constatat faptul ca si acesta a expediat in data de 7 decembrie cantitatea de 7,68 mc cherestea rasinoase cu incalcarea prevederilor legale in vigoare, drept pentru care a fost sanctionat contraventional, iar cantitatea de 7,68 cherestea rasinoase in valoare de lei 5.130 lei a fost confiscata.