Garda Forestiera Suceava. Recomandari pentru operatorii economici

In ultima perioada a crescut numarul solicitarilor depuse de catre operatorii economici pentru emiterea Acordului de distribuire si utilizare a documentelor silvice cu caracter special. "Termenul prevazut de legislatie pentru rezolvarea unei solicitari este de 30 de zile de la data depunerii acesteia si ne incadram in acest termen in majoritatea cazurilor dar dorim sa scurtam cat mai mult perioada de asteptare a solicitantilor", a precizat inspectorul sef al Garzii Forestiere Suceava, ing. Mihai Gasparel. Pentru a evita situatiile de blocare a activitatii cauzata de lipsa avizelor de insotire, operatorii economici sunt rugati sa depuna documentatii complete, cu cel putin doua saptamani inainte de a termina formularele pe care le detin si se prezinte la sediul Garzii Forestiere Suceava in ziua in care sunt programati. "Garda Forestiera Suceava a luat deja masuri de suplimentare a personalului alocat acestei activitati, va prelungi programul de lucru pentru compartimentul SUMAL atunci cand este necesar si va modifica procedura de verificare. Toate aceste masuri sunt gandite sa vina in sprijinul mediului de afaceri si sa debirocratizeze procedurile, respectand insa prevederile legale si standardele proprii de exigenta", a completat Mihai Gasparel.