Geanta plina cu bijuterii de aur furata din masina unui agent de vanzari, la Vatra Dornei

Geanta plina cu bijuterii de aur furata din masina unui agent de vanzari. Un barbat de 31 de ani, din municipiul Targul Mures, a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca in timp ce se afla intr-un restaurant din Vatra Dornei i s-au sustras din masina mai multe bijuterii din aur. Imediat la fata locului au ajuns politistii. Din primele verificari a rezultat ca cel care a sunat la 112 lucreaza ca agent de vanzari la o firma Tirgu Mures, firma ce are ca obiect de activitate comercializarea bijuteriilor din aur. Barbatul a declarat ca luni dimineata, a pus intr-o geanta lanturi, bratari, cercei, inele, iar geanta a depozitat-o in portbagajul autoturismului marca Dacia Logan, cu care a venit din localitatea de domiciliu in directia orasului Gura Humorului, nefiind insotit de alta persoana. In jurul orei 11:30, acesta a parcat autoturismul respectiv pe strada Mihai Eminescu din municipiul Vatra Dornei si a mers la un restaurant pentru a lua masa. Agentul de vanzari nu isi aminteste daca a incuiat autoturismul. Acesta sustine atunci cand s-a intors la masina nu a mai gasit geanta in portbagaj, neexistand urme de fortare. De asemenea, barbatul nu a putut preciza daca a incuiat portbagajul si nici caracteristicile exacte ale bunurilor reclamate ca furate. Pentru transportul bijuteriilor, soferul declara ca a avut aviz de insotire dar acesta era in geanta furata. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, in vederea stabilirii veridicitatii celor sesizate si a tuturor circumstantelor producerii evenimentului.