Ger cumplit in Bucovina

Ger de crapa pietrele, in judetul Suceava. Temperaturile resimtite sunt extrem de scazute. La ora 7.00, la Poiana Stampei se resimteau doar -34 de grade Celsius. Cel mai frig era pe Calimani, pe munte temperatura scazand pana la - 52 de grade Celsius. La Suceava se resimtea o temperatura de -18 grade iar la Radauti -15. Gerul va tine pana la 1 martie, anunta meteorologii, care vorbesc despre un aer polar deasupra tarii noastre. Autoritatile sunt in alerta iar jandarmi, pompieri si politisti efectueaza actiuni de monitorizare a persoanelor fara adapost astfel incat acestea sa fie duse peste noapte in unitati medico sanitare.