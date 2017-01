Ger de crapa pietrele in judet dar si in municipiul Suceava

Ger de crapa pietrele, in judetul Suceava, vineri dimineata. La Poiana Stampei erau doar minus 22 de grade Celsius, la ora 7,00. La Radauti erau minus 16 grade iar la Suceava minus 13 grade Celsius, aceeasi temperatura ca si pe varf de munte la Calimani. Temperaturi scazute s-au inregistrat si in zona Vicov. De altfel, meteorologii au atentionat ca la finele acestei saptamani temperaturile vor fi foarte scazute in aproape toata tara. Medicii recomanda mai ales varstnicilor cu afectiuni cornice sa evite iesirile in aer liber in aceasta perioada, gerul putand fi fatal in cazul unor bolnavi precum cei cu afectiuni cardiace.