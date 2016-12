Ger naprasnic in judetul Suceava, in ultima zi a anului 2016

Ger naprasnic, in judetul Suceava, sambata dimineata si probabil asa va fi si de Revelion. Minima diminetii a scazut la -20 de grade Celsius in zona de munte. La Poiana Stampei s-au inregistrat -18 grade Celsius. In municipiul Suceava, se inreguistrau la ora 7.00, -6 grade. Ger a fost de dimineata si in zona Radauti dar si la Vicov. Meteorologii au anuntat zile geroase pentru inceputul acestui an dar si ninsori in zona de munte. Stratul de zapada in zona de munte a judetului Suceava este unul consistent iar partiile de schi sunt functionabile, spre bucuria turistilor veniti sa isi petreaca Revelionul in Bucovina.