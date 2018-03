Gerul a mai facut o victima. Un barbat din localitatea Satu Mare a fost gasit inghetat si fara suflare pe marginea drumului VIDEO

Gerul a mai facut o victima. Un barbat de 58 de ani din localitatea Satu Mare, pe nume Cramarciuc Viorel, a fost gasit inghetat si fara suflare pe marginea drumului, in zapada, peste drum de scoala din localitate. Descoperirea macabra a fost facuta luni dimineata de un muncitor a unei firme de prelucrare a lemnului din zona care in jurul orei 5.00 mergea la serviciu. Acesta a observat barbatul cazut in drum si a sunat la 112. La fata locului au ajuns cadre de la Serviciul de Ambulanta dar si politisti. Barbatul era inghetat si nu avea urme de violenta pe corp. Cunoscutii spun ca el obisnuia sa consume bauturi alcoolice si ca cel mai probabil a cazut in drum spre casa, duminica seara, in timp ce se intorcea de la birt. El nu a mai putut sa se ridice si a stat in frig peste noapte, la temperaturi care au atins minus 20 de grade Celsius. De altfel, oamenii din sat povestesc ca nu ar fi prima data cand barbatul respectiv cade in drum dupa ce consuma alcool. De mai multe ori el a fost dus acasa de sateni dupa ce a fost ridicat din drum. De aceasta data insa nu a fost nimeni care sa il observe, fiind prea tarziu. Oamenii spun ca decedatul era un om cumsecade si un bun sudor. El era divortat si locuia singur. Trupul neinsufletit al barbatului a fost ridicat si transportat la morga Spitalului Judetean Suceava pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cu exactitate a cauzei mortii. Acesta este al patrulea deces din cauza gerului inregistrat in ultimele 10 zile in judetul Suceava.