Gest socant. Un barbat din Falticeni s-a sinucis in curtea casei

Gest socant al unui barbat de 43 de ani din Falticeni. Acesta a ales sa-si puna capat zilelor dupa o cearta cu sotia. Joi, in jurul orei 21.00, barbatul se afla la domiciliu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. La un moment, acesta a avut un conflict verbal cu sotia sa. Fara sa fie observat de membrii familiei, barbatul a mers in curtea locuintei, a legat o franghie de creanga uni copac si s-a spanzurat. Unul dintre membrii familiei l-a gasit pe barbat, iar sotia lui a sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj al Ambulantei Falticeni care nu a mai putut face nimic pentru barbat, constatand decesul. Trupul neinsufletit al acestuia a fost depus la morga Spitalului Municipal Falticeni in vederea efectuarii necropsiei.