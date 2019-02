Gheorghe Flutur: Am sperat pana in ultima clipa ca actuala guvernare va avea o minima decenta pentru alocarea de fonduri judetului Suceava

Presedintele Consiliului Judetean Suceava si al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, s-a aratat total dezamagit de faptul ca PSD a respins toate amandamentele depuse de parlamentarii PNL Suceava pentru dezvoltarea judetului.

"Am sperat pana in ultima clipa ca actuala guvernare va avea o minima decenta pentru alocarea de fonduri judetului Suceava. Acum, dupa votarea bugetului, sunt total dezamagit si nemultumit de respingerea pe banda rulanta a amendamentelor propuse de parlamentarii PNL Suceava pentru dezvoltarea judetului. Este regretabil, iar sucevenii trebuie sa stie ca actuala majoritate creata in jurul PSD a votat impotriva acordarii de sprijin primariilor afectate de creditul pentru proiectul "Suceava utilitati si mediu la standarde europene", impotriva construirii unui spital de copii la Suceava, impotriva construirii unei sali polivalente la Suceava, sala de care Suceava are foarte mare nevoie, pentru ca meritam sa fim la nivelul oraselor mari, Constanta, Cluj etc. Au votat impotriva fondurilor necesare efectuarii unor lucrari de reabilitare a obiectivelor afectate de inundatii in 2018, municipiul Campulung Moldovenesc fiind unul dintre cele mai afectate de calamitati.Au votat impotriva tronsonului 2 al partiei de schi de pe Rarau, desi PSD anunta la inaugurarea partiei ca va aloca fonduri pentru continuarea lucrarilor. De asemenea, judetul Suceava ramane fara magistrala de gaz Pojorata - Vatra Dornei. Dar au votat si impotriva realizarii de magistrale spre Marginea - Radauti, Salcea - Liteni - Dolhasca, Berchisesti - Dragoiesti - Moara si fara retele de distributie in 50 de localitati, cu 80.000 de gospodarii.Au votat impotriva amendamentelor pentru rezolvarea problemelor de infrastructura rutiera, impotriva alocarii de bani pentru modernizarea drumului Roman - Suceava - Siret, a drumului Suceava - Adancata - Dorohoi, impotriva continuarii modernizarii DN 17B pe Valea Bistritei si a lucrarilor pe DN 17A, pe tronsonul Campulung - Sadova - Sucevita, si pe DN 2E, pe tronsonul Paltinoasa - Marginea. De asemenea, au fost respinse proiectele prin care solicitam bani pentru realizarea de studii, documentatii si lucrari la drumurile nationale si judetene in vederea imbunatatirea sigurantei rutiere cu sensuri giratorii si alveole pentru refugiu.

Au votat impotriva infiintarii punctului de trecere a frontierei de la Izvoarele Sucevei, a regularizarii raului Suceava in vederea amenajarii unei zone de agrement in municipiul resedinta de judet. Au votat impotriva inchiderii depozitului de deseuri de la Campulung Moldovenesc si impotriva alocarii de fonduri primariilor din Solca si Brosteni, pentru sprijinul unitatilor medico-sanitare din cele doua orase. Si de asemenea, au votat impotriva amendamentului care prevede compensarea valorilor contractate la proiectele de investitii realizate prin PNDL, ca urmare a preturilor crescute ca urmare a cresterii salariului minim si a pretului la materii prime.

Au fost respinse si toate amendamentele cu privire la centurile ocolitoare din judet, inclusiv pentru acordarea de fonduri in vederea inceperii studiilor la centura 2 a Sucevei.

La final am o concluzie trista fata de toate aceste voturi impotriva. Suceava este abandonata, uitata si izolata si cei care au votat impotriva amendamentelor vitale pentru dezvoltarea judetului. Si nu este pentru prima data cand PSD face asa ceva", a declarat Gheorghe Flutur.