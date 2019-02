Gheorghe Flutur: Cu ce obraz veniti in judetul Suceava domnilor parlamentari PSD-ALDE si cum veti raspunde populatiei la cateva intrebari?

Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a raspuns acuzatiilor celor din opozitia locala, cerandu-le sa raspunda la cateva intrebari.

Prezentam mai jos integral comunicatul de presa transmis de Gheorghe Flutur:

"Ati bagat in faliment 61 de localitati prin programul Utilitati si Mediu marca PSD Suceava prin care, timp de 25 de ani, primariile trebuie sa plateasca aproape 200 de milioane de euro in total, credit si dobanzi. Numai Primaria Campulung Moldovenesc are de achitat doua milioane de euro anual.

Nu ati avut curajul sa sustineti amendamentul nostru pentru constructia de magistrale de gaz natural spre Vatra Dornei si alte 50 de localitati de care sa beneficieze 80.000 de suceveni. Ati votat impotriva acestui amendament cand stiti ca tot voi ati marit exagerat pretul lemnului de foc. Cu ce obraz veniti sa explicati ca va judecati cu 500 de biserici din judetul Suceava dorind sa le luati proprietatea si ati blocat conducta de gaz spre Dorna?

Cu ce obraz veniti si cum va uitati in ochii sucevenilor cand ati intarziat sapte ani finalizarea unui rest al soselei de centura a Sucevei si ati sufocat municipiul resedinta de judet?

Cu ce obraz veniti pe Valea Bistritei unde de sapte ani dureaza lucrarile la drumul care sa ne lege de Pasul Prislop si nu l-ati terminat?

Cu ce obraz le veti explica sucevenilor ca ati fost impotriva modernizarii DN 2 care leaga Suceava de Bucuresti si care arata jalnic de la Falticeni spre Roman?

Cu ce obraz veti veni in fata sucevenilor stiind ca ati votat impotriva realizarii de sensuri giratorii si modernizari de intersectii ca sa diminuam numarul de accidente rutiere grave care, in guvernarea voastra, sunt cele mai multe din tara?

Cu ce obraz veti explica familiilor ca v-ati opus constructiei unui spital de copii in Suceava, sau a unei Sali polivalente, ca in toate marile orase din tara?

Cu ce obraz veti raspunde celor plecati la lucru in strainatate daca nu va intereseaza investitiile pentru dezvoltare ca sa-i putem convinge sa revina acasa?

Nu ne aburiti cu proiecte care se datoreaza primarilor si nu aveti niciun merit pentru ele! Veti avea un greu examen de trecut cu sucevenii si va garantez ca va vom intreba mereu de acest lucru, oriunde veti fi.

Nu incercati sa aburiti populatia acestui judet, ca nu tine! Lumea este informata.

Ati ratat sansa de a fi patrioti, de a tine la acest judet cu riscul de a va pune rau cu Teleormanul.Va astept in teren sa dati explicatii!"