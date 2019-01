Gheorghe Flutur anunta noi zboruri de pe Aeroportul Suceava

Noi zboruri de pe Aeroportul Stefan cel Mare Suceava. Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat joi ca, din luna aprilie a.c., odata cu intrarea in vigoare a orarului curselor de vara, vor fi suplimentari de zboruri. Flutur a explicat ca cele mai importante suplimentari vor fi catre Londra, dar si catre Bucuresti. Spre Londra va fi indrodus inca un zbor, marti, astfel incat vor fi curse zilnice catre aceasta destinatie. De asemenea, incepand cu 16 septembrie vor fi 11 zboruri saptamanale pe destinatia Londra, Wizz Air introducand inca patru frecvente pe saptamana, in zilele de luni, miercuri, vineri si duminica, cu aterizare la Suceava la orele 12:20 si decolare la orele 12:55.

Pentru ruta Roma Suceava, si retur, de la 1 aprilie a.c. se introduce inca un zbor si se modifica zilele in care Wizz Air opereaza de pe Aeroportul din Suceava. Daca in prezent cursele spre aceasta destinatie sunt in zilele de miercuri si duminica, in noul program vor fi zboruri marti, joi si sambata, cu aterizare la Suceava la orele 11:50 si decolare la orele 12:20.

Wizz Air va suplimenta si zborurile catre Milano, de la 1 aprilie fiind introdus o noua cursa aeriana in ziua de joi. In prezent, Wizz Air opereaza curse pe aceasta ruta in zilele de luni, miercuri, vineri si Duminica. In noul orar de zbor, cursele de la Milano vor ateriza la Suceava la orele 19:00 si vor decola la orele 19:30. Pentru zborurile pe ruta Bologna – Suceava, si retur, Wizz Air va modifica programul de operare incepand cu 1 aprilie. Daca acum sunt curse in zilele de joi si sambata, de la aceasta data urmeaza sa se opereze in zilele de marti si sambata, cu aterizare la Suceava la orele 18.45 si decolare la orele 19.15. In ce priveste cursele interne, Tarom suplimenteaza numarul de curse pentru Bucuresti cu inca 6 zboruri saptamanale, in fiecare zi a saptamanii, mai putin sambata, cu aterizare la Suceava la orele 18:50, iar decolare la ora 19:15.

'Ne dorim ca foarte curand sa fie introduse zboruri spre capitale europene, cum ar fi Bruxelles, Madrid, Paris etc, sau legaturi cu destinatii partenere, din Germania, de exemplu. De asemenea, imi exprim speranta ca in perioada urmatoare pe Aeroportul din Suceava vom avea o baza permanenta pentru cel putin doua aeronave', a declarat Gheorghe Flutur.