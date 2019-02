Gheorghe Flutur, mirat ca judete mai mici decat Suceava, precum Teleorman, primesc bani mai multi de la Guvern pentru drumuri VIDEO

Bani putini de la Guvern pentru dumurile din judet. Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca judete precum Covasna si Teleorman, cu retele de drumuri mult mai mici decat Suceava, primesc bani mai multi, conform proiectului de buget al Guvernului. Judetul Suceava ar urma sa primeasca doar 7,3 milioane de lei din TVA pentru drumurile judetene desi are 1.130 kilometri de drumuri. Flutur a spus ca nu are nimic cu altii insa Covasna, care are 368 de kilometri de drumuri judetene are alocat in priectul de buget 22 de milioane iar Teleormanul, care e mai mic, peste 800 si ceva de kilometri de drumuri, are aproape 10 milioane de lei. Judetul Suceava, asa cum arata proiectul de buget, este mult subfinantat, la aproape jumatate fata de ce a primit in 2018, cand s-au alocat aproape 13 milioane de lei din TVA pentru drumuri judetene.' Avem o iarna grea, o iarna care s-a lasat cu multe drumuri distruse si nu cred ca este corect, mai ales ca noi avem o zona de munte, in care gradul de distrugere este mai mare. N-am nimic nu altii, dar ma intreb de ce noi avem 7,3 milioane de lei, iar Covasna, care are 368 de kilometri de drumuri judetene are 22 de milioane si Teleormanul, care e mai mic, cu 800 si ceva de kilometri, are aproape 10 milioane de lei', a mai precizat Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava. Acesta a spus ca parlamentarii PNL vor depune in Parlamentul Romaniei 32 de amendamente la proiectul bugetului, unul din ele facand referire la alocarea unei sume mai mari de bani pentru reabilitarea drumurilor judetene.