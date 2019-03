Gheorghe Flutur, scrisoare catre Ministrul Transporturilor. Ii solicita repararea drumurilor nationale din judet si autostrada catre Ardeal

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat in scris, printr-o scrisoare, ministrului Transporturilor Alexandru Razvan Cuc atat repararea drumurilor nationale de pe raza judetuluidar si inceperea lucrarilor la drumul expresSiret Pascani si la autostrada care sa lege Moldova de Transilvania. In scrisoare Flutur arata ca judetul Suceava este vitregit in ce priveste structura de drumuri nationale si de aceea este izolat de alte zone ale tarii. Redam mai jos teztul solicitarii inaintate de Gheorghe Flutur. 'Avand in vedere ca drumurile nationale care tranziteaza judetul Suceava sunt intr-o stare avansata de degradare din cauza fenomenelor de inghet si dezghet repetate in iarna 2018 2019, va rugam sa dispuneti in regim de urgenta masurile necesare pentru reabilitarea DN 2, intre localitatea Draguseni si vama Siret, DN 29 A, intre municipiul Suceava si orasul Dorohoi, DN 2E, intre localitatile Paltinoasa si Marginea, DN 17, intre municipiile Suceava si Vatra Dornei, in vederea desfasurarii traficului rutier in depline conditii de siguranta. Din punct de vedere al dezvoltarii retelelor drumurilor nationale, judetul Suceava este vitregit si izolat, populatia din zona fiind nemultumita ca circulatia se desfasoara pe o infrastructura rutiera specifica anilor 70 .Suceava fiind un judet turistic, cu aglomerare de mijloace de transport pe tot parcursul anului, intarzierea construirii unor rute alternative de transport care sa preia traficul de pe DN 2, si de pe DN 17, creeaza inconveniente care prejudiciaza mediul economic si provoaca cresterea numarului de accidente cu victime omenesti.Ca urmare acestor aspecte, cu respect, va rugam in numele locuitorilor judetului Suceava, sa demarati lucrarile pentru drumul Siret expres DX 5, intre Siret si Pascani si a autostrazii care leaga Moldova de Ardeal', a scris Ministrului Transporturilor presedintele Consiliului Judetean Suceava.