Gheorghe Flutur urmeaza sa fie audiat in ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, urmeaza sa fie audiat in ancheta privind alegerile prezidentiale din anul 2009. Conform presei centrale, comisia de ancheta ii va invita la audieri saptamana viitoare pe liderii PDL: Emil Boc, Adriean Videanu, Radu Berceanu si Gheorghe Flutur, precum si pe social-democratii Dan Sova si Dan Nica, urmand sa se stabileasca apoi si data la care va veni si fostul presedinte Traian Basescu, potrivit News.ro.Comisia de ancheta isi va relua activitatea marti, 6 iunie. Vor fi audiati atunci fostul premier si presedinte PDL Emil Boc, precum si liderii PDL Radu Berceanu, Adriean Videanu si Gheorghe Flutur, implicati in campania electorala din 2009. Miercuri vor fi audiati si social-democratii Dan Sova si Dan Nica, cel din urma fost ministru de Interne, care a plecat din functie cu putin timp inainte de alegeri. Tot miercuri va fi audiat si Dan Radu Rusanu (PNL) si vor fi continuate discutiile cu fostul ministru Eugen Tomac.

Joi va veni in fata Comisiei fostul ambasador al Romaniei la Roma, Razvan Rus, precum si fostul presedinte al Institutului National de Statistica.Primul care a fost audiat de parlamentari a fost Dan Andronic, cel care a facut dezvaluiri despre intalnirea sefilor serviiciilor secrete in locuinta lui Gabriel Oprea. Parchetul a deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, in dosarul care vizeaza alegerile prezidentiale din 2009.