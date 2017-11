Ghinion. Barbat ranit dupa ce o masina a dat peste o vaca iar animalul a cazut peste el

Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc.

Un barbat de 57 de ani din Sadova s-a trezit cu o bovina de 400 de kilograme peste el in urma unui stupid accident rutier.Luni dimineata, barbatul conducea mai multe bovine pe DN 17A spre centrul comunei Sadova. In momentul in care un autoturism, condus de un barbat de 31 de ani, s-a apropiat de animale, o bovina s-a speriat si a sarit in fata vehiculului. Animalul a fost lovit in plin de masina si ulterior a cazut peste barbatul de 57 de ani.Acesta a fost ranit grav si a fost transportat la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc, unde a ramas internat.