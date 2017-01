Gospodarie cuprinsa de un incendiu, la Fantanele. Doi copii s-au jucat cu focul

Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţa Fantanele, au intervenit, miercuri dupa-amiaza, cu doua autospeciale cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie, in satul Stamate, comuna Fantanele. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la coceni de porumb si la o sura, existand pericolul de propagare la casa de locuit si la anexele gospodaresti. Incendiul a fost lichidat dupa o ora. Au ars aproximativ 800 de snopi de coceni si circa sase metri patrati din peretele din lemn al surii. S-au degradat aproximativ 20 de metri patraţi de invelitoare din azbociment, de pe acoperisul constructiei. Pompierii au salvat casa de locuit si anexele din gospodarie, iar cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost jocul copiilor cu focul. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca incendiul a fost provocat de nepotii proprietarei de cinci si respectiv opt ani care s-au jucat cu chibrituri in zona in care erau depozitati snopii de porumb.