Gospodarii in flacari, la Mazanaiesti si Horodniceni

Doua incendii puternice, joi seara, in judet. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Dragoiesti, au intervenit cu doua autospeciale de stingere pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie, in satul Mazanaiesti, comuna Dragoiesti.La sosirea echipajelor, ardeau trei anexe gospodaresti, fara pericol de propagare a flacarilor.Au ars un depozit de furaje pe 25 mp, un adapost de animale pe 10 mp, o anexa din lemn pe 10 mp si aproximativ 500 Kg de fan. In incendiu au pierit 4 oi si 4 iepuri de casa.Cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost fumatul in locuri nepermise.Din discutiile purtate cu proprietarul aflat la fata locului, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a reiesit ca incendiul a izbucnit in timp ce acesta se afla la domiciliu,impreuna cu cei doi copii ai sai majori.Pagubele se ridica la 20.000 de lei. In acelasi timp pompierii de la Flaticeni se luptau si ei cu flacarile, la Horodniceni.

Militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Cornu Luncii, au intervenit cu cinci autospeciale de stingere pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie, in satul Mihaiesti, comuna Horodniceni.La sosirea echipajelor, ardeau acoperisul casei de locuit si o anexa gospodareasca, cu pericol de propagare la intreaga gospodarie.Au ars acoperisul casei pe 120 mp, acoperisul anexei pe 4 mp, bunuri casnice, mobilier si altele. S-au degradat peretii portanti ai locuintei.Incendiul a izbucnit din bucatarie, din cauza folosirii de combustibil neadecvat (benzina) pentru initierea focului in soba.Proprietara, o femeie de 39 de ani, a mers să aprinda focul la soba cu plita din bucatarie cu benzina. In acel moment benzina s-a aprins instantaneu. Proprietara s-a speriat, aruncand sticla cu benzina in fata sobei si fugind la vecina sa pentru a cere ajutor. Din fericire, in ambele cazuri, nu s-au inregistrat victime omenesti.