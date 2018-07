Gospodarii inundate la Vatra Moldovitei si Brodina FOTO

Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru judetul Suceava care este valabila pana la ora 18.00.

Pompierii militari suceveni au fost chemati, marti, sa intervina pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii din Vatra Moldovitei, Moldovita si Brodina. De asemenea, alaturi de lucratori ai Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta au decomaltat un podet in Vatra Moldovitei, unde apa a inundat temporar DJ 176 la km 16, iar in comuna Brodina au consolidat cu saci de nisip un dig de protectie, pe raul Suceava. Hidrologii au emis, astazi, o avertizare cod portocaliu pentru judetul Suceava care este valabila pana la ora 18.00. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor(INHGA), ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie pe raurile din bazinele hidrografice: Moldova - bazin superior amonte confluenta cu raul Moldovita, Moldovita, Suceava - bazin superior, judetul Suceava. Fenomenele se pot produce cu intensitate mai mare pe unele rauri mici din bazinul hidrografic: Moldovita.