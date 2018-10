Gradinita din Burdujeni inchisa din cauza meningitei. Trei copii de aici s-au imbolnavit si sunt internati

Sora unuia dintre micuti, o fetita de 10 ani, a contactat, de asemenea,meningita, fiind sub tratament. Parintii au venit speriati marti la gradinita sa isi ia copiii acasa.

Focar de meningita virala, la Gradinita cu Program Prelungit nr. 9 din cartierul sucevean Burdujeni. Reponsabilii Directiei de Sanatate Publica Suceava au anuntat marti ca sunt inregistrate pana la acest moment trei cazuri de imbolnavire, la copiii cu varsta de 5 ani, din cadrul grupelor mari A si D. Copiii sunt internati la Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Suceava si se afla sub tratament. Unitatea de invatamant a fost inchisa temporar, aici fiind nereguli in ce priveste igienizarea spatiilor. 'Date fiind potentialul mare de contagiozitate al acestei afectiuni, gradul mare de aglomeratie al acestei unitati de invatamant, aprovizionarea deficitara cu substante dezinfectante, am propus Inspectoratului Scolar Judetean Suceava emiterea unei decizii de inchidere temporara unitatii de invatamant incepand cu data de 24.10.2018, pe perioada necesara efectuarii operatiunilor de dezinfectie a intregii unitati prescolare', a declarant directorul executiv al DSP Suceava, Catalina Zorescu.Dezinfectia va fi facuta cu firme specializate, cu substante eficiente si autorizate de Ministerul Sanatatii, sub supravegherea personalului medical din unitate, a precizat aceasta.DSP Suceava a solicitat, de asemenea, sa fie informati toti parintii despre situatia existenta si despre necesitatea prezentarii copiilor lor la medic in cazul aparitiei unor simptome de boala. Sora unuia dintre micuti, o ferita de 10 ani, eleva, a fost diagnosticata cu medingita ea contactand boala de la fratiorul de 5 ani. Si fetita este sub tratament. Dupa aflarea vestii din presa parintii s-au speriat si au venit sa isi ia copiii de la camin. Cei mai multi dintre ei spun ca de vina sunt mamicile care isi aduc la gradinita copiii in ciuda faptului ca au simptome de raceala sau alte boli. Acestia declara ca educatoarele ar trebui sa ia masuri pentru ca pe viitor astfel de copii sa nu mai fie primiti pe perioada bolii.