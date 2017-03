Grav accident la Horodnic de Sus. Un sofer fugar a intrat cu masina intr-un cap de pod, in timp ce era urmarit de politisti. Trei oameni au fost raniti VEZI IMAGINI

Soferul, pe nume Beghean Samuel, gonea cu politistii pe urme, el fiind urmarit. Un echipaj de politie a incercat sa opreasca masina la Marginea, insa soferul nu s-a conformat, gonind in directia Voitinel. Politistii au pornit pe urmele autoturismului, numai ca dupa 2 kilometri soferul fugar a pierdut controlul volanului intr-o curba, din cauza vitezei, si a intrat cu masina in capul de pod.

Grav accident rutier, in urma cu putin timp, pe raza localitatii Hordnic de Sus. Masina in care se aflau trei persoane, doi barbati si o femeie, a scapat de sub controlul soferului si a intrat intr-un cap de pod. Soferul, pe nume Beghean Samuel, gonea cu politistii pe urme, el fiind urmarit. Un echipaj de politie a incercat sa opreasca masina la Marginea, insa soferul nu s-a conformat, gonind in directia Voitinel. Politistii au pornit pe urmele autoturismului, numai ca dupa 2 kilometri soferul fugar a pierdut controlul volanului intr-o curba, din cauza vitezei, si a intrat cu masina in capul de pod. In urma accidentului, vehiculul cu volan pe dreapta si inmatriculat in Anglia a fost grav avariat, iar cei trei ocupanti raniti. Barbatul din scaunul stanga fata a ramas incarcerat intre fiarele masinii si a fost scos de pompierii de la Descarcerare. Ranitii au fost transportati de urgenta la spital, unde se afla si la acest moment. Politistii fac cercetari pentru a stabili de ce nu a vrut soferul sa opreasca la controlul in trafic. Din primele informatii, el detine permis de conducere. Se va verifica interiorul masinii iar soferul va fi testat la spital cu etilotestul pentru a se vedea daca nu era baut. Vom reveni cu noi informatii si imagini de la locul accidentului!