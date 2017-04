Grav accident rutier la Berchisesti. Un sofer mort de beat a intrat cu masina intr-o pasarela de beton VIDEO

Din cauza ranilor suferite, tanarul nu putut fi testat cu aparatul etilotest.

Grav accident rutier in localitatea Berchisesti, joi seara. Un sofer de 24 de ani, in stare avansata de ebrietate, a pierdut controlul volanului, masina iesind de pe sosea, si a intrat in coliziune frontala cu o pasarela CFR din beton.Joi, in jurul orei 20.00, tanarul din Berchisesti conducea autoturismul marca VW, pe DJ 209-C, in interiorul localitatii Berchisesti, avand directia de deplasare Berchisesti catre Gura Humorului, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum pe carosabil umed, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila, si a intrat in coliziune frontala cu stalpul din beton al pasarelei CFR amplasata peste drumul judetean. In urma impactului extrem de violent, masina a fost grav avariata iar soferul a ramas incarcerat. El a fost scos de pompieri dintre fierele masinii si

transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, de unde a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral, traumatism toraco-abdominal si fractura femur drept(vezi declaratie Bogdan Bondaru, medic UPU Suceava). Conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza leziunilor suferite, si i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal.