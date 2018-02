Grav accident rutier la Bunesti din cauza unei soferite inconstiente VIDEO

Grav accident rutier, pe DE 85, in localitatea Bunesti, miercuri dimineata, din cauza unei soferite inconstiente, de 35 de ani, din orasul Falticeni, care nu si-a echipat masina de iarna desi in judet ningea de ore bune. Autoturismul condus de aceasta a derapat intr-o curba si a intrat pe contrasens, unde a lovit un alt vehicul. Soferul care circula regulamentar a incercat sa evite impactul dar nu a reusit. Cele doua masini s-au ciocnit in plin, fiind grav avariate. Ambele au ajuns in sant, una din ele zburand efectiv pe camp. Impactul a fost atat de violent, incat motorul masinii intrate aiurea pe contrasens a ajuns la zeci de metri distanta. Un pasager din masina care circula regulamentar a fost ranit si transportat la Spitalul Judetean Suceava. In zona era polei pe sosea, spun martorii, dar masina femeii nu avea anvelope de iarna. Aceasta a fost amendata de politisti. Ambii oferi au fost verificati cu etilotestul, rezultatele fiind negative. Politistii fac acum cercetari in acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa. Traficul in zona a fost blocat in urma accidentului zeci de minute.