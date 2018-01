Grav accident rutier la Darmanesti dupa ce un tanar de 19 ani a intrat aiurea pe contrasens FOTO

Trei raniti si doua masini facute zob, intr-un accident rutier petrecut la primele ore ale diminetii de miercuri, pe DE 85, in localitatea Darmanesti. Doua masini s-au ciocnit dupa ce un sofer de 19 ani, din Botosana, care circula dinspre Suceava spre Siret, a intrat in depasire aiurea, peste marcajul de linie continua. Pe contrasens, masina acestuia a lovit in plin un alt vehicul, care circula regulamentar. In urma impactului violent ambele vehicule au fost avariate iar una dintre ele a plonjat in sant. Trei persoane, soferii si un pasager din masina care circula regulamentar, au fost transportate de urgenta la Spitalul Judetean Suceava, acestea fiind ranite. Medicii spun ca starea lor nu este grava. Tanarul de 19 ani s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.