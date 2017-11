Grenada din al doilea razboi mondial, gasita la Muzeul Satului Bucovinean de muncitorii care fac lucrari de restaurare

Munitie de razboi gasita la efectuarea unor sapaturi, la Muzeul Satului Bucovinean de langa Cetarea de Scaun a Sucevei. Este vorba despre o grenada de mana. Muncitorii de la o firma de constructii din Suceava, care efectuau lucrari de restaurare la o casa taraneasca din incinta Muzeului Satului, au gasit o grenada si au sunat imediat la 112. La fata locului au ajuns politisti dar si un echipaj de pirotehnisti de la ISU Suceava. Pompierii au ridicat respectiva grenada de mana defensiva si au stabilit faptul ca provine din al doilea razboi mondial, dar nu prezinta pericol intrucat ii lipseste incarcatura exploziva. Cum in zona este foarte posibil sa mai fie ingropate elemente de munitie de razboi, s-a efectuat un instructaj cu angajatii fimei care efectueaza lucrari de renovare cu privire la modul de comportare la descoperirea munitiilor ramase neexplodate. Grenada in cauza a fost ridicata de pirotehnisti, urmand a fi distrusa in conditii de siguranta.