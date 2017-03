Greva de avertisment la APM Suceava. Angajatii au intrerupt activitatea doua ore VIDEO

Angajatii de aici au interrupt marti activitatea, intre orele 10.00 si 12.00 din cauza salariilor mici, ramase la nivelul anului 2009, in conditiile in care salariile celorlalti bugetari au crescut semnificativ.

Greva de avertisment la Agentia pentru Protectia Mediului Suceava, la fel ca si in institutiile similar din tara. Angajatii de aici au interrupt marti activitatea, intre orele 10.00 si 12.00 din cauza salariilor mici, ramase la nivelul anului 2009, in conditiile in care salariile celorlalti bugetari au crescut semnificativ. Salariatii APM Suceava au iesit in holul institutiei, cu fluturasii de salarii in mana si si-au exprimat public nemultumirile. Acestia spun ca Protectia Mediului este un domeniul important iar activitatea lor impune niste riscuri, insa cu toate acestea salariile au ramas mici. "Nu consideram ca este firesc sa fim discriminati ca si categorie de bugetari doar pe considerent numeric, fiind vorba despre 1.845 de oameni in prezent. Chiar daca numeric sintem nesemnificativi, activitatea pe care o desfasuram este de importanta strategica pentru asigurarea bunei directii de dezvoltare a acestei tari, deoarece sintem singura categorie de functionari publici care implementeaza, monitorizeaza, verifica si controleaza ampla legislatie din domeniul protectiei mediului. Legislatia este conexata permanent cu cea complementara din domeniile administratie publica, sanatate publica si veterinara, fitosanitara, urbanism, protectia apelor si padurilor, pescuit si vinatoare", se arata intr-un comunicat remis de cei de la APM Suceava. Angajatii de aici, la fel ca si cei de la APM-urile din toata tara spun ca vor intra in greva generala daca revendicarile le vor fi ignorate.Trebuie spus ca in decursul celor 2 ore de greva de avertisment APM Suceava nu a eliberat avize sau alte documente de mediu solicitantilor care au venit la sediul institutiei.