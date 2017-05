Greva spontana declansata de angajatii Finantelor Publice Suceava VIDEO

Angajatii Administratiei Finantelor Publice(ANAF) Suceava au intrat in greva spontana, luni dimineata. Nemultumirea personalului este legata de proiectul Legii salarizarii, care daca ar intra in vigoare ar urma sa duca la scaderea salariilor celor din domeniul Finantelor."Suntem nemultumiti de Legea salarizarii, care in teorie spune ca se va tine cont de complexitatea muncii, de importanta sociala, si in practica nu este asa. Nu avem nimic cu nici o categorie sociala. Din punctul nostru de vedere, nu este corect sa avem salarii ca un bibliotecar, ca un sufleur la teatru sau ca o asistenta medicala. Toti au importanta muncii, dar avand in vedere ca noi alimentam bugetul, consideram ca ar fi trebuit un alt tratament", a declarat Gheorghita Tudosca, lider sindicatul SedLex din cadrul Admnistratiei Finantelor Publice Suceava. Liderul de sindicat a declarat ca in grila de salarizare pentru urmatorii cinci ani diferentele salariale dintre angajatii de la centru si cei din teritoriu, sunt cuprinse inte 28 si 59 la suta. Salariatii nemultumiti au iesit in fata insitutiei.In acelasi timp, in fata institutiei, erau si foarte multi contribuabili care au venit sa-si plateasca darile la stat. Solicitantii s-au aratat nemultumiti de greva finantistilor, mai ales cei care au venit de la zeci de kilometri distanta. (vezi declaratii contribuabili).