Gripa face prima victima, in judet. Este vorba despre un cardiac de 60 de ani

Un prim deces din cauza gripei, s-a inregistrat in ultima saptamana, in judetul Suceava. Este vorba despre un barbat 60 de ani, dintr-o localitate limitrofa municipiului Suceava. Analizele de laborator au confirmat faptul ca el avea virusul gripal AH1. Barbatul suferea de afectiuni cardiace, fiind operat pe cord deschis in trecut, dar si de diabet, si nu era vaccinat impotriva gripei. Acesta a ajuns la Spitalul Judetean Suceava numai ca in prima faza a refuzat, sub semnatura, internarea si a plecat acasa. A revenit insa in stare foarte grava, dupa cateva zile, fiind internat direct la Terapie Intensiva. Barbatul a decedat in data de 20 ianuarie, in ciuda eforturilor medicilor si asta din cauza complicatiilor provocate de gripa.