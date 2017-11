Sambata, 11 noiembrie, a avut loc la Bacau, capitala nationala a tineretului 2017/2018, Gala Tineretului din Romania. Aflata la a IV-a editie, eveniment organizat de Ministerul Tineretului si Sportului, in fiecare an Gala tineretului din Romania reuneste sute de tineri din intreaga tara si premiaza cele mai reusite proiecte cu si pentru tineri. Grupul de initiativa "Radautiul civic" a fost nominalizat in finala Galei Tineretului din Romania 2017 la sectiunea incluziune sociala cu proiectul "Tabara educativa pentru copiii casei de tip familial Universul copiilor din Radauti", fiind pentru prima data in cei patru ani cand un proiect din Radauti ajunge in finala acestei competitii, singurul din judetul Suceava in acest an. Premiul de popularitate a fost inmanat la Bacau de Ministrului Tineretului si Sportului, ca urmare a faptului ca proiectul grupului civic a adunat cele mai multe voturi pe platforma online: www.galatineretului.ro.

Proiectul taberei educative pentru copiii casei de tip familial "Universul copiilor" din Radauti a aparut din dorinta de a ne implica, de a da ceva inapoi comunitatii si a constat in organizarea unui numar de patru sesiuni de educatie non-formala (autocunoastere, lucru in echipa, educatie juridica si curs de prim ajutor) si a unei tabere la mare, in care unii dintre copii au vazut pentru prima data marea, o experienta de neuitat pentru ei (vizita la muzee, microrezervatie, Adventura Parc, delfinariu). In urma incercarii nereusite de a obtine sprijinul autoritatilor, tabara a fost realizata prin contributia cetatenilor, proiectul derulandu-se in perioada iunie -august 2017.

"Ne-am dorit sa aratam comunitatii ca se poate si ca initiativele pot sa vina si de la cetateni. Acest premiu ne onoreaza, dar ne si obliga sa continuam activitatile in localitatea noastra si chiar in judetul Suceava. Am vazut la aceasta gala proiecte frumoase din toata tara, de aceea i-am indemnat pe tinerii prezenti sa se implice in comunitatea lor locala pentru ca schimbarile pozitive se produc de oameni care iau atitudine. Le multumim donatorilor, sustinatorilor si intregii comunitati radautene, numai prin acest efort de echipa am reusit. Ii invitam pe toti cei dornici de implicare civica sa ni se alature cu initiativele lor" a transmis "Radautiul Civic".

Radautiul civic este un grup de initiativa independent, apolitic, format in luna iunie 2017, din cetateni de toate varstele si de toate profesiile, ca raspuns la nevoia de incurajare a initiativei locale, a cetateniei active si a implicarii in comunitate, o platforma de facilitare si promovare a schimbarilor pozitive in municipiul Radauti si nu numai. Pana in prezent, grupul civic a implementat deja actiuni precum: refacerea gratuita a paginii de internet a Primariei Radauti pentru a aduce informatia mai aproape de cetateni, actiuni de promovare a voluntariatului, ecologizarea albiei raului Sucevita sau organizarea unei tabere de vara pentru copiii de la casa de tip familial "Universul Copiilor" din Radauti.