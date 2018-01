Aplicatia isi propune sa aduca tehnologia mai aproape de cetateni pentru a promova implicarea in societate, dar si pentru a promova municipiul mai bine in ochii turistilor. Aplicatia este disponibila pentru telefoanele care folosesc sistemul de operare "Android" si poate fi descarcata de pe Google Play, prin simpla cautare a cuvantului "e-Radauti".

Grupul "Radautiul Civic" a lansat aplicatia mobila "e-Radauti". Aplicatia isi propune sa aduca tehnologia mai aproape de cetateni pentru a promova implicarea in societate, dar si pentru a promova municipiul mai bine in ochii turistilor. Astfel, grupul de initiativa "Radautiul Civic" a organizat un concurs adresat elevilor de liceu intitulat "Hai sa digitalizam orasul", care s-a desfasurat anul trecut in perioada 16 octombrie - 16 noiembrie. La concurs au participat 18 elevi impartiti in noua echipe iar cele mai bune trei aplicatii trimise au fost premiate cu sprijinul echipei grupului civic si a unor parteneri locali. Dupa concurs, cinci dintre elevii echipelor castigatoare au continuat lucrul alaturi de un mentor din grupul "Radautiul Civic", care au format echipa "e-Radauti", in care s-a alaturat ulterior si un alt elev voluntar pasionat de tehnologii si programare. Echipa "e-Radauti" este formata din elevii Leonard Bereholschi si Radu Bouaru de la Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi" si Cosmin Darabaneanu, Luis Scripcaru, Mihai Pricob si Robert Pomohaci de la Colegiul Tehnic Radauti si un coordonator de proiect, Paul Coman. Echipa a inceput lucrul la inceputul lunii decembrie, iar pe data de 18 ianuarie, aplicatia a fost lansata intr-o prima versiune. Elevii vor lucra in continuare la optimizarea si dezvoltarea aplicatiei prin includerea unor optiuni mai avansate. Aplicatia este disponibila pentru telefoanele care folosesc sistemul de operare "Android" si poate fi descarcata de pe Google Play, prin simpla cautare a cuvantului "e-Radauti".

Aplicatia contine o serie de optiuni cum ar fi: optiunea de sesizare a unor problemele locale, in care utilizatorii pot sa transmita grupului "Radautiul Civic" diferite nereguli intalnite in oras, iar grupul le va directiona catre institutiile competente, optiunea de voluntariat in care sunt se gasesc actiuni de voluntariat si o lista cu grupurile de initiativa/ONG-urile din oras, informatii privind hotararile Consiliului Local, optiunea de numere utile catre diferite institutii care pot ajuta in caz de urgenta (protectia consumatorului, animalelor, mediului etc.) si optiunea de reciclare care include un formular de inscriere la programul de reciclare oferit de compania "Bucovina Verde", pentru a incuraja un comportament prietenos cu mediul. In dimensiunea turistica, aplicatia contine informatii despre municipiul Radauti, trasee turistice, pe care utilizatorii le pot urmari pentru a explora obiectivele importante, cititor de cod de bare QR folosit pentru a scana codurile de pe panourile care speram ca vor fi instalate in fata monumentelor locale, locuri de cazare etc.

"Aceasta lansare reprezinta o premiera cel putin la nivel regional, daca nu chiar la nivel national si ne bucuram ca municipiul Radauti poate sa se mandreasca cu acest lucru. Versiunea Beta a aplicatiei poate fi descarcata gratuit pe telefoanele Android direct de pe platforma Google Play. Codul sursa al aplicatiei poate fi obtinut gratuit si folosit fara obligatii catre "Radautiul Civic" de catre orice grup din tara care doreste sa dezvolte o astfel de aplicatie in orasul de desfasurare a activitatii. Detalii despre actualizari si alte informatii pot fi accesate pe pagina de Facebook a aplicatiei: https://www.facebook.com/AplicatiaeRadauti/. "Radautiul civic" este un grup de initiativa independent si non-partizan format in luna iunie 2017, din cetateni de toate varstele si de toate profesiile, ca raspuns la nevoia de incurajare a initiativei locale, a cetateniei active si a implicarii in comunitate, o platforma de facilitare si promovare a schimbarilor pozitive in Municipiul Radauti si nu numai", au precizat, intr-un comunicat de presi, reprezentantii grupului de initiativt "Radautiul Civic".