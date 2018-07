Guvernul Romaniei a aprobat peste 23 milioane lei pentru refacerea infrastructurii afectate de inundatii

Institutia Prefectului - Judetul Suceava informeaza ca Guvernul Romaniei a aprobat alocarea sumei de 23.873.000 lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru refacerea infrastructurii afectate de calamitatile naturale produse in judetul Suceava. Din aceasta suma, 2.142.000 lei sunt bani destinati Consiliului Judetean Suceava, pentru reparatii la drumuri judetene, care se adauga celor 5.483.000 lei aprobati la data de 12 iulie 2018, astfel ca pentru CJ Suceava s-a aprobat intreaga suma necesara refacerii drumurilor judetene afectate de inundatii. Pentru refacerea digului de apa de la Berchisesti, s-a aprobat suma de 1.728.000 lei, alti 984.000 lei fiind aprobati pentru refacerea Statiei de tratare a apei potabile Baia 3, apa furnizata locuitorilor din municipiile Suceava si Falticeni. Restul banilor sunt repartizati unui numar de 28 unitati teritorial administrative din judetul Suceava, pentru efectuarea lucrarilor de refacere a infrastructurii locale afectate in urma inundatiilor, cu prioritate pentru refacere diguri, poduri, podete si punti pietonale, aparari de mal. Prefectura Suceava mai precizeaza ca, in continuare, se centralizeaza rapoartele operative transmise de catre primarii, si se evalueaza scriptic si faptic, prin comisiile interinstitutionale care se deplaseaza in teren, pagubele produse incepand cu 24 iulie 2018. Pe baza acestora, Prefectura Suceava va intreprinde alte demersuri pentru obtinerea de fonduri de la Guvern. Reamintim ca Institutia Prefectului- Judetul Suceava a transmis Guvernului, mai multe proiecte de hotarare privind alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru judetul Suceava, in vederea refacerii infrastructurii afectata de calamitatile naturale produse in lunile iunie-iulie 2018. Astfel, printr-un proiect de Hotarare de Guvern transmis saptamana trecuta, Prefectura Suceava a solicitat Guvernului inca 5.460.000 lei, pentru inlaturarea distrugerilor inregistrate in urma fenomenelor meteo-hidrologice periculoase din ultima perioada, care se adauga celor 36.445.000 lei solicitati anterior Guvernului.Judetul Suceava se afla, in continuare, sub avertizare sub cod galben, in intervalul 25 iulie, ora 12.30- 26 iulie, ora 23.00, fenomenele vizate fiind instabilitate atmosferica accentuata si cantitati importante de apa, si sub avertizare cod portocaliu de ploi abundente, in intervalul 25 iulie ora 12.30-25 iulie, ora 21.00.