Haine contrafacute, confiscate din bazarul Radauti. Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava a organizat joi o actiune pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala si comert ilicit. In cadrul actiunii au fost verificate 61 de societati comerciale, intreprinderi individuale, persoane fizice autorizate si au fost constatate doua infractiuni. De asemenea, au fost aplicate 53 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 135.000 lei, toate la Legea nr.12/1990 republicata. Au fost confiscate bunuri in valoare totala de 3.300 lei, constand in articole de imbracaminte si produse industriale. Au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor in valoare de 1.050 lei, constand in articole de imbracaminte purtand denumirea unor marci inregistrate, susceptibile de a fi contrafacute.

In incinta bazarului din municipiul Radauti, a fost depistata o localnica de 31 de ani, in timp ce oferea spre comercializare, articole de imbracaminte purtand denumirea unor marci inregistrate si protejate in Romania, fara a detine certificate de calitate sau conformitate, existand suspiciuni ca produsele ar fi contrafacute. In cauza au fost ridicate mai multe produse, constand in articole de imbracaminte in valoare totala de 1.050 lei, purtand marci sportive in vederea expertizarii de catre titularii de marci. Politistii au intocmit in cauza dosar peanl sub aspectul savarsirii infractiunii de "punere in circulatie de produse purtand marci inregistrate fara acordul titularului marcii", ce va fi solutionat procedural.