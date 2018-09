Haine contrafacute, in valoare de 50.000 lei, confiscate in P.T.F. Siret. In cursul zilei de marti s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pentru efectuarea controlului de frontiera, un cetatean ucrainean in varsta de 55 de ani, la volanul unui automarfar marca Mercedes-Benz, inmatriculat in Ucraina. Conducatorul auto era insotit de un al doilea sofer, un cetatean ucrainean in varsta de 48 de ani. Politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care au descoperit, in compartimentul marfa, mai multe colete in care erau 343 articole de vestimentatie, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, produse susceptibile a fi contrafacute. Bunurile, a caror valoare, daca ar fi fost comercializate ca produse de marca, se ridica la suma de 50.000 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii de catre lucratorii vamali si predate politistilor de frontiera in vederea continuarii cercetarilor.In urma celor constatate, cetatenilor ucraineni li s-a intocmit lucrare penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de punerea in circulatie a unui produs purtand o marcaidenticasau similaracu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare.