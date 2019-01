Holzindustrie Schweighofer sprijina invatamantul dual la Siret

In cadrul acestui program, elevii vor primi o bursa lunara de 200 de lei de la stat si 200 de lei de la Holzindustrie Schweighofer

Holzindustrie Schweighofer finanteaza, in parteneriat cu Colegiul Tehnic Latcu Voda si Primaria orasului Siret, o clasa de invatamant dual pentru calificarea mecanic utilaje si instalatii industrie.

Astfel, absolventii clasei a VIII-a din zona orasului Siret vor avea la dispozitie din toamna anului 2019 o noua clasa cu 28 de locuri unde accentul este pus pe pregatire practica. In cei trei ani de scoala ponderea acesteia creste pana la 70% din orele de curs. Practica va fi efectuata in atelierele scolii si in cadrul fabricilor Holzindustrie Schweighofer din Siret si Radauti.

"Invatamantul dual constituie pentru elevi o foarte buna sansa de a se pregati in concordanta cu cerintele pietei muncii. La terminarea studiilor, acestia se vor putea incadra imediat in productie. De asemenea, acordarea bursei profesionale va contribui la reducerea abandonului scolar. Efectele pozitive se vor resimti atat in mediul economic, cat si la nivel de comunitate locala", a precizat Adrian Popoiu, primarul orasului Siret.

In cadrul acestui program, elevii vor primi o bursa lunara de 200 de lei de la stat si 200 de lei de la Holzindustrie Schweighofer. Alaturi de instruire, firma va mai oferi transport la fabrica dar si echipament de lucru si protectie. Holzindustrie Schweighofer Siret si Holzindustrie Schweighofer Radauti vor oferi fiecare cate sapte burse in timp ce un alt un alt agent economic va sprijini financiar cealalta jumatate de elevi din clasa de 28.

"Nu mai e nici o surpriza pentru nimeni: meseriile sunt la mare cautare, muncitorii pleaca din tara si ramanem fara forta de munca. Una dintre solutiile pe care le avem la indemana, agenti economici, autoritati locale si institutii educationale, este sa ne unim fortele si sa contribuim la educatia si formarea tinerilor. Este un efort mare si efectele se vor vedea pe termen mediu si lung. Vom vedea rezultatele in cativa ani. Sper ca viitoarele generatii sa inteleaga ca si in Romania, acasa la tine, se poate face cariera si ca prin munca si seriozitate poti avea un viitor asigurat", " a declarat Horea Mitrea, directorul fabricii de panouri Holzindustrie Schweighofer din Siret.

Sorina Rautu, manager de resurse umane la Holzindustrie Schweighofer Radauti a precizat: "Ne dorim sa impulsionam elevii de clasa a VIII-a care au inclinatie spre acest domeniu, sa se inscrie si sa urmeze cu interes cursurile acestei clase, perioada de practica in cadrul fabricilor aducand un mare plus in identificarea oportunitatilor de cariera ale elevilor. La finalizarea studiilor, cursantii nu vor fi obligati sa se angajeze in cadrul fabricilor noastre, dar ne dorim ca ei sa ramana acasa. Radautiul si Siretul sunt orase ofertante din punct de vedere al locurilor de munca in domeniul industrial, datorita conditiilor moderne de lucru, sigurantei locului de munca precum si altor numeroase beneficii si posibilitati de avansare in cariera".

Elevii din Siret si din imprejurimi care termina anul acesta clasa a VIII-a au sansa sa se inscrie in iunie la aceasta clasa din cadrul Colegiului Tehnic Latcu Voda.

"Invatamantul profesional dual este o sansa atat pentru elevi, cat si pentru agentii economici dar si pentru comunitatea locala. Ca unitate de invatamant ne bucura solicitarea firmei Holzindustrie Schweihofer de a scolariza la Colegiul Tehnic Latcu Voda Siret absolventi de clasa a VIII-a intr-o prima clasa de invatamant profesional dual cu calificarea mecanic utilaje si instalatii in industrie. Pe langa avantajele materiale de care vor beneficia elevii vor face practica in cadrul fabricii, ceea ce va spori considerabil calitatea formarii lor profesionale si va asigura accesul facil in campul muncii" a precizat Doina Puiu, Director al Colegiului Tehnic Latcu Voda.

Compania are deja trei ani de experienta cu sustinerea invatamantului profesional. Din anul 2016 functioneaza la Colegiul Tehnic din Moinesti o clasa cu 28 de bursieri Schweighofer, care se pregatesc pentru meseriile de lacatus mecanic si electrician.