Hot cu tupeu. A vrut sa fure doua televizoare dintr-o locuinta din Fantanele cu proprietarii in casa

Barbatul de 37 de ani a fost retinut pentru 24 de ore.

Un hot a fost prins de proprietar in timp ce ii fura bunuri din casa. Vineri, in jurul orei 20.00, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre un barbat de 54 de ani, din comuna Fantanele, despre faptul ca la locuinta sa se afla o persoana suspecta. Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca un barbat de 37 de ani, din aceeasi localitate, a patruns prin distrugerea unei usi in locuinta reclamantului de unde a incercat sa fure doua televizoare, iar in momentul cand a fost surprins de proprietar l-a imbrancit pe acesta. In urma probatoriul instrumentat, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti Suceava au dispus retinerea suspectului pentru fapta comisa, pentru o perioada de 24 de ore. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii tentativei la infractiunea de "talharie calificata" si a infractiunii de "distrugere".