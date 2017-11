Hot dat in urmarire, prins de politistii raudauteni

Hot agresiv dat in urmarire, prins de politistii radauteni. Barbatul, care are pe numele sau nu mai putin de sase dosare penale, a fost prins de oamenii legii miercuri, la Radauti, in localitatea sa de domiciliu. Politistii Biroului Investigatii Criminale Radauti, impreuna cu cei ai Biroului Ordine Publica au actionat impreuna si au reusit localizarea si imobilizarea lui Grigore Cojocar, de 51 ani, localnic, fata de care Judecatoria Radauti a emis un mandat de arestare preventiva, fiind solicitata darea in urmarire a acestuia. Grigore Cojocar a fost escortat la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Suceava. Barbatul a comis furturi, o talharie si mai multe distrugeri. Ultimele fapte, pentru care acesta a si ajuns in arest, s-au petrecut in luna mai a acestui an. Atunci el a furat dintr-un magazin din Radauti o sticla cu alcool si un pachet de tigari. Ulterior barbatul a abordat un trecator si i-a distrus acestuia aparatul radio pe care il avea la el. Acelasi individ a spart cu o piatra geamul locuintei unui radautean si a batut un barbat in strada. Este vorba despre un vanzator al unui magazin de unde barbatul a luat mai multe produse dar nu a mai vrut sa le plateasca si a iesit. Vanzatorul a alergat dupa afara el insa a fost agresat. In urma comiterii acestor infractiuni, pe numele lui Grigore Cojocar au fost intocmite nu mai putin de sase dosare penale, care au fost ulterior reunite, procurorii dispunand continuarea urmaririi penale fata de radautean.