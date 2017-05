Hot de motorina prins in flagrant de politisti, la Scheia

In urma audierii tanarului, acesta a recunoscut faptul ca a intentionat sa sustraga combustibil din autocamion, dupa care a incercat sa fuga, fiind urmarit aproximativ 100 de metri, prins si imobilizat de politistii Serviciului de Actiuni Speciale.

Hot de motorina prins in flagrant de politisti. In noaptea de marti spre miercuri, ora 00.30, in timp ce patrula pe strada Aviatorului din comuna Scheia, grupa Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul I.P.J. Suceava a identificat si oprit un autoturism inmatriculat in strainatate, la volanul caruia se afla un tanar de 21 de ani din orasul Frasin, iar ca pasageri un tanar de 19 ani din orasul Gura Humorului si un barbat de 35 de ani din orasul Frasin. Conducatorul auto le-a declarat politistilor ca asteapta o persoana care urmeaza sa-i dea niste motorina. In urma controlului autoturismului, politistii au identificat, in portbagaj si pe bancheta din spate, mai multe canistre goale, din material plastic, de diferite dimensiuni, un furtun si un cleste. Deoarece existau suspiciuni cu privire la savarsirea unei infractiuni de furt, politistii au procedat la cercetarea imprejurimilor, ocazie cu care a fost identificat un autocamion tip basculanta, parcat in afara partii carosabile, in fata unui imobil, care avea introdus in rezervor un furtun, busonul fiind desfacut. In urma audierii conducatorului auto, acesta a recunoscut faptul ca a intentionat sa sustraga combustibil din autocamion, dupa care a incercat sa fuga, fiind urmarit aproximativ 100 de metri, prins si imobilizat de politistii Serviciului de Actiuni Speciale. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii "tentativei la infracţiunea de furt calificat", ce va fi solutionat procedural.