Hot gasit electrocutat dupa ce a spart punctul de lucru al SC MOPAN din Dolhasca

Descoperire macabra, in incinta punctului de lucru al SC MOPAN SA din Dolhasca, o fosta moara din localitate. O persoana care a patruns in interior prin efractie a fost gasita decedata prin electrocutare. Gestionarul unitatii, verificand integritatea cailor de acces in cladire, a observat faptul ca o usa metalica care era asigurata cu un lacat metalic este intredeschisa iar lacatul se afla pe jos. In interiorul incaperii cu destinatie de punct lucru energie electrica, intr-unul din fisetele metalice unde sunt amplasate componente electrice, catre subsolul cladirii, a fost identificat cadavrul unei persoane cu identitate necunoscuta. In exteriorul fisetului metalic, pe pardoseala betonata a fost gasit un manunchi de fire electrice din cupru, pe care persoana respectiva, cel mai probabil, a vrut sa le sustraga.

In acest context, a fost solicitat telefonic interventia lucratorilor SC E-ON pentru sistarea alimentarii cu energie electrica a cladirii. La fata locului au ajuns si politistii, acre au ridicat probe si fac acum cercetari.In urma examinarii s-a stabilit identitatea persoanei decedate ca fiind Clamparu Gabriel Vasile de 33 ani din oras Dolhasca. Cadavrul prezenta amprenta electrica la nivelul palmei mainii drepte, a fetei, zona pometului stang si la nivelul ambilor genunchi. Cu ocazia cercetarii s-a mai stabilit faptul ca, in incinta incaperii in care se afla dispozitivul electric, s-a patruns prin efractie respectiv prin fortarea lacatului de la usa metalica de acces.La fata locului au fost ridicate si fixate mijloace de proba care contureaza comiterea infractiunii de furt calificat.Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Falticeni fiind intocmita documentatia necesara efectuarii autopsiei medico-legale.In cauza s-a intocmit dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa, fiind extinsa urmarirea penala si sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dosarul urmand a fi solutionat procedural prin Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni.