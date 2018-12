Hot prins in flagrant in timp ce fura dintr-o masina, in municipiul Suceava

Un hot a fost prins in flagrant de proprietar in timp ce fura dintr-o masina. Totul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri pe strada Garii din municipiul Suceava. In timp ce se afla la domiciliu, un barbat a vazut o persoana necunoscuta in autoturismul sau, parcat in apropierea blocului unde locuieste. Acesta a coborat imediat la masina, in timp ce fiica lui a sunat la 112. In autoturism proprietarul a identificat un barbat de 31 de ani, din comuna Grajduri, judetul Iasi. Individul ravasise mai multe lucruri in autoturism si desfacuse suruburile de la o statie de emisie-receptie, pe care intentiona sa o sustraga.

La fata locului au ajuns politistii care au gasit asupra hotului mai multe bunuri, acesta recunoscand ca o parte dintre acestea, au fost sustrase de la alte trei autoturisme parcate in zona, pe care le-a gasit cu portierele deschise. Individul s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de furt.