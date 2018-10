Hot prins in timp ce iesea cu mai multe bunuri furate din apartamentul unui dornean

Hot prins in flagrant dupa un furt dintr-un apartament. In noaptea de duminica spre luni, in timpul executarii serviciului, o patrula din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei l-a surprins in flagrant pe un localnic de 58 de ani, care escalada geamul de la parterul unui imobilul, de pe strada Mihai Eminescu din localitate, avand asupra sa bunuri sustrase din interiorul locuintei, in valoare de circa 300 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat.