Hot prins pe bicicleta furata, in municipiul Suceava

Un botosanean este cercetat de politisti dupa ce a furat o bicicleta din parcarea LIDL, de pe strada Calea Unirii, din municipiul Suceava. Proprietarul bicicletei, un barbat de 49 de ani, din municipiul Suceava, a intrat joi, in jurul orei 21.30, in supermarket si a lasat vehiculul pe doua roti, neasigurat, sprijinit de carucioare. Cand a terminat cumparaturile si a revenit in parcare, barbatul a constatat ca bicicleta ii disparuse. Acesta a sunat la 112. In urma masurilor operative intreprinse de oamenii legii, autorul faptei a fost identificat ca fiind un barbat de 27 de ani, din judetul Botosani, care se deplasa cu bicicleta furata. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.