Hoti de lemne, prinsi in flagrant de proprietar, la Burla

Hotii au abandonat materialul lemnos si au fugit.

Hoti de lemne, prinsi in flagrant de proprietar. Miercuri, ora 17.00, Sectia 3 Politie Rurala Marginea a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112", de un barbat de 27 de ani, din comuna Burla, despre faptul ca, persoane necunoscute i-au sustras material lemnos de pe terenul proprietate. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, miercuri, ora 17.00, victima s-a deplasat pe terenul viran, impadurit preponderent cu speciile arin si salcam, pe care-l detine in extravilanul comunei Burla, in zona numita popular "Paraie", ocazie cu care, a observat de la distanta, cinci persoane necunoscute si doua atelaje hipo, din care unul incarcat cu material lemnos si care, la vederea lui, au fugit. Ulterior, pe marginea drumului agricol, politistii au identificat abandonat materialul lemnos sustras, cu o valoare de circa 300 lei, care a fost lasat in custodia victimei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infracţiunii de "furt de arbori", ce va fi solutionat procedural.