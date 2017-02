Hotii au furat 3.000 de lei dintr-o locuinta dupa ce proprietara a plecat si a lasat usile neasigurate, la Moara

Batrana a anuntat furtul dupa trei zile.

Sectia 9 Politie Rurala Moara a fost sesizata, luni, de o localnica de 78 de ani, despre faptul ca, persoane necunoscute i-au furat din locuinta o suma de bani. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, profitand de neglijenta victimei, care, in data de 3 februarie, in jurul orei 08.30, a plecat de la domiciliu pentru a face cumparaturi, insa nu a asigurat usile imobilului si nici poarta de acces in curte, persoane necunoscute au patruns in interior si au furat suma de 3.000 lei. Victima a sesizat furtul tardiv, deoarece, nu a observat urme de ravasire prin casa, iar in data de 5 februarie, a constatat lipsa banilor. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate de politisti pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului.