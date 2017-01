Hotii i-au spart masina unui barbat in timp ce acesta se afla intr-un bar, in municipiul Suceava

Hotii au furat din autoturism un portofel cu 1200 lei.

In noaptea de marti spre miercuri, ora 02.15, Sectia de Politie Burdujeni a fost sesizata prin SNUAU 112, de un barbat de 32 ani, localnic, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns in autoturismul parcat pe strada Florilor, din localitatea de domiciliu, prin spargerea geamului de la portiera stanga fata, de unde au furat un portofel in care avea acte si bani. Barbatul si-a parcat masina in jurul orei 01.00, pe strada Florilor, in apropierea intersectiei cu strada Gheorghe Doja si a intrat intr-un local unde a stat pana in jurul orei 02.10, cand a fost anuntat ca geamul portierei din partea stanga fata al masinii este spart. Barbatul a mers la autoturism si a vazut ca din buzunarul portierei, ii lipsea un portofel, in care avea actele personale si suma de 1200 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat.