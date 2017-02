IGSU a lansat in sprijinul cetatenilor un ghid de avizare - autorizare

Mai multe detalii legate de acest ghid de avizare - autorizare pot fi obtinute prin consultarea paginilor de web - www.igsu.ro sau www.pompierisv.ro.

IGSU a lansat o aplicatie online prin intermediul careia poti afla daca este sau nu necesara obtinerea avizului/autorizatiei de securitate la incendiu. Softul postat pe site-ul IGSU si ISU Suceava(http://www.ijsunt.ro/ghid/) ofera posibilitatea de introducere a datelor tehnice despre o constructie, iar dupa parcurgerea pasilor din platforma rezulta documentele necesare in vederea avizarii sau autorizarii, in functie de tipul si categoria constructiei. In sustinerea debirocratizarii si pentru facilitatea comunicarii informatiilor de interes pentru populatie, specialistii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta au identificat solutii pentru proiectarea unei aplicatii informatice, sub forma unui ghid, usor de accesat si de utilizat, ce furnizeaza rapid raspunsuri legate de conditiile de avizare - autorizare si stabileste documentatia necesara pentru obtinerea acestor acte administrative. Astfel, cu ajutorul acestui ghid, proprietarii sau beneficiarii constructiilor/amenajarilor (in cazul avizului/autorizatiei de securitate la incendiu) sau cei care detin sau administreaza adaposturi de protectie civila sau puncte de comanda (in cazul avizului/autorizatiei de protectie civila) au posibilitatea de a verifica daca acestea se incadreaza in categoriile de constructii care se supun acestor procese de avizare - autorizare.Totodata, aplicatia ofera informatii legate de documentatia ce trebuie depusa in vederea emiterii, de catre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta si cel al Bucuresti - Ilfov, a acestor acte administrative. De asemenea, aceasta aplicatie contine un link prin intermediul caruia poate fi accesata lista verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici atestati in domeniul situatiilor de urgenta de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Mai multe detalii legate de acest ghid de avizare - autorizare pot fi obtinute prin consultarea paginilor de web - www.igsu.ro sau www.pompierisv.ro.