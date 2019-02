IPJ a anuntat Interpolul. Chivotul Sfant furat din Sinagoga de la Siret, vandut la licitatie in Israel cu 50.000 de dolari

Chivotul Sfant furat din Sinagoga din Siret a fost vandul cu 50.000 de dolari, pe un website de licitatii din Israel, miercuri noapte, in ciuda faptului ca se fac cercetari in legatura cu disparitia lui iar reprezentantii comunitatii evreiesti din Romania anuntasera ca au blocat licitatia. Inspectoratul Judetean de Politie Suceava a sesizat Interpolul pentru ca piesa de patrimoniu a fost exportata in mod ilegal. In prezent, Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat in cazul altarului Sinagogii de la Siret, care ar fi fost inlocuit cu unul fals la restaurare. Aron Kodes-ul Sinagogii din Siret a fost restaurat in vara anului 2016 pentru ca era in stare de degradare.Dupa verificarile facute de urgenta, inclusiv cu ajutorul unui expert, rezulta ca exista diferente intre Aron Kodes-ul original si cel existent in prezent in Sinagoga din Siret. Concret, expertul a afirmat ca se poate sustine ca piesa prezenta acum in Sinagoga este o alta piesa decat cea originala, deci piesa de patrimoniu a fost inlocuita pentru ca apoi sa fie scoasa la licitatie in Israel. Este vorba despre o piesa de mobilier sculptata in lemn, cu rol de pastrare a textelor sfinte TORA. Aceasta piesa dateaza de la inceputul secolului XIX si are o valoare deosebita, facand parte din categoria bunurilor culturale din patrimoniu Cultului Mozaic Evreiesc.